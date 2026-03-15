In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost halten die drei Führenden ihre Position. Gleiches gilt für den Westen – allerdings siegt der Drittplatzierte dort nur knapp.

Der Tabellenführer SV 53 Rodalben führt die Tabelle der Gruppe Ost mit einem Elf-Punkte-Vorsprung vor dem SV Trulben II (31 Punkte) und der SG Heltersberg/ Geiselberg II (30 Punkte) an. Sogar 14 Punkte mehr als Verfolger SV Wattweiler hat der SV Palatia Contwig II auf dem Konto. Wattweiler hat es am Sonntag spannend gemacht und „nur“ 3:2 gegen Mittelbach-Hengstbach gewonnen. Der Dritte SVN Zweibrücken II siegte klar in Großsteinhausen.

Gruppe Ost

SG Bruchweiler/ Busenberg - FC Ruppertsweiler 0:0. In einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte hatten die Gäste mehr Spielanteile, jedoch ohne zwingend zu werden. Nach dem Seitenwechsel drückte der FCF und kam immer besser zu Chancen. Mehrfach zeichnete sich allerdings Heimtorwart Peter Hufnagel aus, der wie schon die Woche zuvor, seinen Kasten sauber hielt und somit das zweite 0:0 in Folge rettete.

SG Heltersberg/Geiselberg II - SpVgg Ludwigswinkel 7:2. Zum siebten Mal bleibt der Gastgeber zuhause unbezwungen. Zum treffsichersten Akteur wurde Lukas Stucky, der vier Tore (54., 59., 69., 89.) erzielte. Maximilian Entenmann (74.) und Niclas Schmidt (82., 85.) trugen mit ihren Toren zum Heimsieg bei. Die zwei Gästetore zu jeweiligen Führungstreffern erzielten Tim Letzelder (42.) und Julian Dittmar (56.).

FC Dahn - SV Trulben II 1:3. In der ersten Halbzeit erarbeitete sich der Tabellenzweite viele Chancen und führte nach dem Tor von Dennis Kuretzki (12.). Um die Führung auszubauen gab es allerdings keine weiteren Treffer mehr. Der Gastgeber kam in der zweiten Hälfte besser ins Spiel, musste aber zuerst ein weiteres Tor von Luca Traudt (50.) hinnehmen. Direkt im Gegenzug verkürzte Manuel Domzol. Den verdienten Auswärtssieg sicherte Traudt 20 Minuten vor Spielende für die Reserve der Gäste.

Pirmasenser Sportverein - SV 53 Rodalben 0:9. Der Primus ließ beim Auswärtsspiel keine Zweifel an den Aufstiegsbestrebungen aufkommen. Torgarant war Martin Behljulji mit vier Toren (16., 30., 53., 62.). Ebenfalls ein Doppelpack gelang Nicolai Agne (35., 36.). Des Weiteren trafen Jannis Matheis (65.), Dennis Schröder (82.) und Adrian Kilb (89.).

TuS Rumbach II - SG Kröppen/Vinningen 0:6. Nach 45 Minuten sah es noch manierlich für den punktlosen Gastgeber aus. Lediglich Felix Ernst (16.) konnte für die Gäste treffen. Im zweiten Abschnitt platzte allerdings der Knoten bei den Gästen, die mit Toren von Eugen Besrodni (67., 88.), Waldemar Nickel (74.) und Olaf Gillert (80., 83.) erhöhten.

SV Erlenbrunn II - FC Fehrbach II verlegt. Die Begegnung wurde auf Mittwoch, 15. April, um 19 Uhr verlegt.

Gruppe West

FK Petersberg II - SV Ixheim II 3:2. Die Hausherren waren in Hälfte eins das bessere Team und sicherten sich durch Tore von Tom Schuck (25.) und Alexander Hever (39.) eine komfortable Führung zur Pause. Auch nach dem Seitenwechsel waren Die Petersberger schnell zur Stelle und erhöhten kurz nach dem Anpfiff durch Felix Groh (48.) auf 3:0. Im Anschluss fanden die Gäste jedoch eine schnelle Antwort und verkürzten durch Nico Waibel (53.). Die Auswärtself spielte in der Folge natürlich nach vorne und belohnte sich dementsprechend mit dem Anschluss durch ein Eigentor (69.). Petersberg verteidigte nach dem erneuten Gegentreffer aber leidenschaftlich und schaffte es die Ixheimer bis zum Schlusspfiff vom eigenen Tor fernzuhalten. Somit sichern sich die Hausherren in einem umkämpften Spiel drei wichtige Punkte im Rennen um Tabellenplatz zwei.

SV Palatia Contwig - SG Thaleischweiler-Fröschen 5:2. Der Tabellenführer empfing die Gäste aus Thaleischweiler-Fröschen, welche auch den besseren Start erwischten und durch Nils Frank (23.) in Führung gehen konnten. Die Hausherren ließen sich aber nicht lange bitten und glichen nur fünf Minuten später durch Felix Fuessgus (28.) aus. Mit dem Halbzeitpfiff gelang es den Hausherren dann, die Partie komplett zu drehen. Kilian Gilbert (45.) war der Torschütze. Nach dem Seitenwechsel behielt die SV Palatia Contwig dann die Kontrolle und erhöhte durch Lars Hofer (66.), Johannes Ehrmanntraut (68.) und Marcel Hoffmann (72.). Die Gäste konnten zwar durch Florian Hedrich (76.) noch einmal verkürzen, zu mehr reichte es in dieser Partie aber nicht mehr.

SV Großsteinhausen II - SVN Zweibrücken II 2:7. Den schnellen Führungstreffer der Gäste durch Theodoros Kaltsidis (4.) konnte Frank Seider (7.) umgehend ausgleichen. Kurz darauf drehten die Hausherren das Spiel durch Jonathan Strauch (21.) komplett, ehe Lorik Preniqi (25.) schnell ausgleichen konnte. Hendrik Hunsicker (33.) und Ingo Tomelleri (45.) kippten das Spiel dann erneut in Richtung Zweibrücken, die sich somit eine komfortable Pausenführung sicherten. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste das Spiel dann und schraubten die Führung durch Hendrik Hunsicker (53., 64.) und Florian Lapot (90.) weiter in die Höhe und sicherten sich damit einen verdienten Auswärtserfolg.

FC Kleinsteinhausen - SG Höhfröschen/Rieschweiler 6:1. Heiko Ficht traf dreifach und beendete in Minute 82 den Torreigen, den sein Teamkamerad Jan Neubrech nach einer Viertelstunde eingeläutet hatte. Begir Qela und Nathan Schöb trugen sich außerdem in die Schützenlinie ein. Den Ehrentreffer für die SG markierte zehn Minuten vorm Pausenpfiff Ferdinand Klein. Es war das 2:1 – und noch schien nichts verloren. In Halbzeit zwei aber änderten sich die Verhältnisse ganz in Richtung klare Angelegenheit.

TuS Wattweiler - TSG Mittelbach-Hengstbach 3:2.