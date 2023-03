Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es hatte so gut begonnen für die C-Junioren des FK Pirmasens. Schon nach sieben Minuten gingen die U15-Fußballer im Regionalliga-Heimspiel gegen Eintracht Trier in Führung. Doch am Ende verloren sie mit 2:4 (1:1).

„Diese Niederlage kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt. Jetzt geht es in die Abstiegsrunde, und da hätte uns jeder Punkt gut getan“, kommentierte FKP-Trainer Uwe Scharbach.

