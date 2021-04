Die Busse der Stadtwerke bleiben im Fahrplan für Schultage, auch wenn Pirmasenser Schulen aufgrund des Inzidenzwertes keinen Präsenzunterricht anbieten dürfen. Für Fahrgäste bedeutet das jedoch, dass dann im Bus so genannte FFP-Masken getragen werden müssen.

Die Busse der Verkehrsbetriebe bleiben bis auf weiteres im Fahrplan für Schultage, wie die Stadtwerke mitteilen. Grund ist laut Betreiber, dass Betreuungsangebot auch bei Schließungen vorgehalten würden. Ein weiterer Grund liege im regionalen Flickenteppich der Regelungen: Müssten Pirmasenser Schulen wegen zu hoher Inzidenzwerte schließen, könnten dagegen Schulen in benachbarten Gemeinden weiterhin öffnen und umgekehrt. Und die Busse der Verkehrsbetriebe stellten auch innerstädtisch Anschlüsse zum Umland herstellen, etwa nach Rodalben. Da die Inzidenz im Landkreis derzeit unter 100 liegt, gibt es dort auch keine Schulschließung. Das Bundesinfektionsschutzgesetz verbietet Präsenzunterricht ab einer Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Seit Samstag schreibt das Infektionsschutzgesetz vor, dass bei Inzidenzen über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen die gesetzliche Notbremse in Kraft tritt. Ab dann gilt im kompletten öffentlichen Nachverkehr die Pflicht zum Tragen sogenannter FFP2-Masken (oder Masken eines vergleichbaren Standards). Dies gilt bereits beim Betreten und während des Aufenthalts in den Wartebereichen, zum Beispiel an Bushaltestellen. Die Regelungen gelten für alle Fahrgäste und auch Schüler sind davon nicht ausgenommen.

FFP2-Masken in allen Stadtbussen

Aufgrund des aktuell deutlich über dem Grenzwert liegenden Inzidenzwertes im Stadtgebiet von Pirmasens gilt diese erweiterte FFP2-Maskenpflicht ab sofort auch in allen Stadtbussen. Fahrgäste müssen selbst für die Ausstattung sorgen. Damit aber laut Stadtwerke kein Fahrgast zurückbleiben soll, kann beim Fahrpersonal eine FFP2-Maske für ein Euro erworben werden.

Bei einer Inzidenz von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gelten weiterhin die individuellen Beschlüsse für Rheinland-Pfalz. Ab diesem Moment kann der Fahrgast zwischen FFP2- und OP-Maske frei wählen.