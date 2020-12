Am Wochenende enden die Bauarbeiten, die eine Sperrung der Ortsdurchfahrt erfordert haben. Damit wird ab Montag, 7. Dezember, auch die Buslinie 545 (Dahn-Bergzabern) wieder nach Regelfahrplan unterwegs sein. Der umleitungsbedingte Bus-Shuttle für Fahrgäste aus Schindhard und Busenberg zum Umstiegspunkt nach Dahn-Reichenbach und die Verbindungen des Anrufsammeltaxi-Dienstes am Wochenende enden damit ebenfalls, wie die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH am Donnerstag mitteilte. Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Busenberg war im Herbst 2018 begonnen worden. Dieser Bauabschnitt ist abgeschlossen. Die folgende Sanierung der Strecke von der Zufahrt Weißensteiner Hof bis zur L 490 und der Anbau des Radweges sind im Frühjahr vorgesehen.