Der Busverkehr hatte in der Pandemie deutliche Mindereinnahmen zu verkraften. Die wurden 2020 und für dieses Jahr durch den ÖPNV-Rettungsschirm ausgeglichen. Die Stadt befürchtet jedoch, dass für das kommende Jahr eine andere Art der Finanzierung gefunden werden muss.

Konkret geht es für die Linien von Pirmasens nach Rodalben und das weitere Umland um 44.000 Euro, die für das Jahr 2022 an Mindereinnahmen vermutet werden. Außerdem werden weitere zusätzliche Kosten durch die Gehaltserhöhungen für die Busfahrer fällig, die noch nicht kalkulierbar sind. Im vergangenen Jahr hatte ein Busfahrerstreik gedroht, den die Landesregierung durch die Zusage von Lohnerhöhungen abwenden konnte. Die Arbeitsbedingungen für die Fahrer seien zu schlecht, monierte die Gewerkschaft Verdi.

Die Mehrkosten für die höheren Löhne will das Land aber nur zur Hälfte tragen, was Oberbürgermeister Markus Zwick als typisches Verhalten des Landes kritisiert. „Da werden Zusagen gemacht, ohne die Kommunen zu fragen.“ Der Stadtrat genehmigte am Montag einstimmig einen Nachtrag zum Konzessionsvertrag mit der Westpfalz Nahverkehrsgesellschaft in Münchweiler für Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Pandemie.