Ab kommendem Montag haben die Busse der Verkehrsbetriebe ein neues Kassensystem an Bord. Das neue System erleichtert laut einer Mitteilung der Stadtwerke den Verkauf der Fahrkarten. „Damit hält in unsere Busse modernste Technik Einzug, die zusätzliche Vorteile in Form einer einfachen Touchscreen-Bedienung und einem großen Anzeigen-Display bietet, was gerade ältere Fahrgäste wegen der besseren Lesbarkeit zu schätzen wissen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr. Das neue Kassensystem werde an die ebenfalls neuen Bordrechner der Busse angebunden und steuere künftig neben der Innen- und Außenanzeige auch die Innenansage für die nächste Haltestelle. Auch die Fahrscheine erhalten ein neues Design. Verkehrbetriebe-Leiter Gert Steigner gibt noch einen Ausblick, wie die neue Technik in der nächsten Zeit Zug um Zug erweitert wird. Im Rahmen der Echtzeitinitiative des Landes Rheinland-Pfalz soll diese die dafür erforderlichen Echtzeitdaten direkt aus dem Bus liefern. Damit das funktioniert, müssten in den nächsten Wochen noch umfangreiche Systemanbindungen an die Echtzeitdatenbank des VRN erfolgen. „Sobald die Echtzeitdaten zur Verfügung stehen, können unsere Fahrgäste über ein Onlineportal, eine App oder an den dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen eine genaue Auskunft über die jeweilige Fahrplanlage bekommen.“ Das neue System kostet laut den Stadtwerken rund 250.000 Euro. Das Land fördert es zu 40 Prozent.