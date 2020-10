Wegen einer voraussichtlich dreitägigen Straßensperrung in der Rodalber Straße im Kreuzungsbereich „Einmündung Am Sommerwald“ ab Dienstag, 20. Oktober, entfallen nach Angaben der Stadtwerke bei der Buslinie 211 in Richtung Sommerwald die Haltestellen „Kantstraße“, „Bananbuilding“ und „Am Sommerwald 4“. Stattdessen bitten die Verkehrsbetriebe Fahrgäste, ersatzweise auf die Haltestelle „Unterer Sommerwaldweg“ auszuweichen. Der Rückweg zum Exerzierplatz ist von der Umleitung nicht betroffen. Die Busse der Linie 202 fahren in Richtung Exerzierplatz die Haltestelle „Am Wasserturm“ nicht an. Ersatzweise dient in dem genannten Zeitraum die Haltestelle „Bananbuilding“ als Zu- und Ausstieg.