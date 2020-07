Aufgrund einer Straßensperrung am Karl-Rheinwalt-Ring wegen Bauarbeiten muss die Buslinie 206 am Donnerstag, 30. Juli, in der Zeit von circa 10.30 bis 16.30 Uhr von ihrer üblichen Linie abweichen. Das teilten die Stadtwerke mit. Da am oberen Horeb aufgrund der engen Straßen eine Umleitung für Busse nur eingeschränkt möglich ist, fahren die Busse der Linie 206 an besagtem Tag und im genannten Zeitraum eine Schleife von der Sedanstraße über die Waldstraße, Landgrafenstraße und Wagenstraße zurück zur Herzogstraße. Auf dem Fahrweg entfallen dadurch insgesamt sieben Haltestellen: „Königstraße“, „Wagenstraße“, „Karl-Rheinwalt-Ring“, „Wasserbehälter Horeb“, „Wormser Straße“ sowie die beiden Haltestellen in der Burgstraße. Die Verkehrsbetriebe richten eine Ersatzhaltestelle in der Landgrafenstraße ein. Fahrgäste werden gebeten, auf die umliegenden Haltestellen „Herzogstraße“ oder auch „Neufferpark“ auszuweichen.