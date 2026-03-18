Der barrierefreie Ausbau der Omnibushaltestellen in Pirmasens wird sukzessive fortgesetzt. Am Montag, 23. März, beginnen die Arbeiten in der Kirchbergstraße, in Höhe der Kirchbergschule. Sie werden voraussichtlich rund drei Wochen in Anspruch nehmen. Die Aufstellfläche des Wartebereichs wird verbreitert, Busbordsteine mit einer Höhe von 18 Zentimetern werden eingebaut.

Dadurch wird künftig gewährleistet, dass insbesondere Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen leichter in die Busse einsteigen können. Im Bus ist eine Rollstuhlrampe vorhanden. Darüber hinaus werden im Bereich der Haltestelle Blindenleitplatten verlegt, um Menschen mit Sehbeeinträchtigungen eine bessere Orientierung zu ermöglichen.

Die Wartehalle wird abgerissen und durch eine neue ersetzt. Die Maßnahme bildet den Auftakt für die behindertengerechte Umgestaltung von insgesamt sechs Bushaltestellen im laufenden Jahr. Die weiteren befinden sich in der Lortzingstraße (Richard-Wagner-Straße), Arnulfstraße (Waisenhausstraße), Albrechtstraße (Agentur für Arbeit), Bitscher Straße (Schillerstraße) und Im Erlenteich (An der Ziegelhütte).