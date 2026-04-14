Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in Pirmasens wird sukzessive fortgesetzt. Am Mittwoch, 15. April, beginnen die Umbauarbeiten an der Haltestelle in der Bitscher Straße, die sich zwischen der Kronenstraße und der Adlerstraße befindet. Es ist die vierte Haltestelle, die im Jahr 2026 ausgebaut wird, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Für die Dauer der Bauarbeiten werde eine Ersatzhaltestelle unmittelbar hinter der Einmündung der Kronenstraße eingerichtet.

Eingebaut werden Busbordsteine mit einer Höhe von 18 Zentimetern. Dadurch soll künftig gewährleistet sein, dass Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen leichter in die Busse einsteigen können. Für den Einstieg mit dem Rollstuhl werde die im Bus vorhandene Rollstuhlrampe genutzt, teilt die Verwaltung weiter mit. Außerdem werden im Bereich der Haltestelle Blindenleitplatten verlegt, um Menschen mit Sehbeeinträchtigungen eine bessere Orientierung zu ermöglichen.

An der Haltestelle in der Kirchbergstraße werden die Arbeiten laut Stadtverwaltung noch in dieser Woche weitgehend abgeschlossen. Auch die Maßnahmen in der Lortzingstraße und in der Albrechtstraße schreiten demnach planmäßig voran und können voraussichtlich bis Ende der kommenden Woche abgeschlossen werden. Für die neuen Wartehallen werden bereits die Fundamente hergestellt. Aufgestellt werden die Häuschen jedoch erst zum Abschluss der gesamten Baumaßnahme.