Pirmasenser Schüler werden dieses Jahr keine subventionierte Busfahrkarte für die Stadtbusse in den Ferien nutzen können. In früheren Jahren konnten die Schüler auch in den Ferien mit dem Bus in die Stadt fahren, was jedoch bei den diesjährigen Ferienterminen nicht mehr gehe, wie Oberbürgermeister Markus Zwick im Stadtrat erläuterte. Der August falle komplett in die Ferien, weshalb die Stadt auf Anordnung des Landes in diesem Monat keine subventionierten Monatskarten ausgeben dürfe. „Wir wurden gezwungen, die Tickets zu kündigen“, so Zwick in der Stadtratssitzung am Montag. Die Kosten von 65.000 Euro könne die finanziell klamme Kommune nicht stemmen. „Ich bedaure das sehr. Es geht aber vom Land aus“, so Zwick. Sebastian Tilly (SPD) forderte die Auflage eines Härtefallfonds für sozial benachteiligte Schüler, was Zwick ablehnte. Der Pakt könne hier in der Kürze der Zeit nicht einspringen.