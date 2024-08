Ab Montag, 5. August, bis voraussichtlich Freitag, 23. August, wird der Busbahnhof am Exerzierplatz (südliche Exerzierplatzstraße) aufgrund von Tiefbauarbeiten im Einmündungsbereich Exerzierplatzstraße/Schloßstraße komplett gesperrt. Gleichzeitig werden in der Schloßstraße Kanalbauarbeiten durchgeführt. Um diese Arbeiten und die Verlegung der Haltestellen zu ermöglichen, wird eine Spur in der Schloßstraße sowie die Luisenstraße für die Dauer von fünf Tagen gesperrt. Ab dem 10. August wird die Sperrung der Luisenstraße aufgehoben, sodass die Zufahrt wieder möglich ist.

Aufgrund der Sperrung werden die Bushaltestellen in die Schloß- und Exerzierplatzstraße verlegt. In der Schloßstraße auf der Seite des Exerzierplatzes befinden sich die Haltestellen A, B und C. An Haltestelle A halten die Linien 201, 207 und 210, an Haltestelle B die Linien 250, 256 und das Ruftaxi, und an Haltestelle C die Linie 255. In der Exerzierplatzstraße im Bereich des Café-Pavillons befinden sich die Haltestellen D, E und F. An Haltestelle D halten die Linien 202 Sommerwald, 211 und 249, an Haltestelle E die Linien 204, 205 und 240, und an Haltestelle F die Linien 206 Horeb, 243 und 245. Diese Haltestellen werden auch von Linien der QNV (240, 243, 245 und 249) bedient.

In der Schloßstraße vor der Johanneskirche beziehungsweise der ehemaligen Bayrischen Vereinsbank befinden sich die Haltestellen G, H, I und J. An Haltestelle G halten die Linien 202 Weißhof und 206 Schachen, an Haltestelle H die Linien 203 und 208, an Haltestelle I die Linie 242, und an Haltestelle J die Linie 209. Fahrgastinformationen sind an den Ersatzhaltestellen und in den Bussen verfügbar.

Informationen zu den Änderungen gibt es in jedem Bus. Im Zweifelsfall helfen die Busfahrer oder die Mitarbeiter im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz weiter.