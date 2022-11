Mit großer Vorfreude teilen die Merzalwer Burgnarre mit, dass am Samstag, 18. Februar, der mittlerweile achte Nachtumzug durch das Dorf rollen wird. Das Anmeldeformular mit zusätzlichen Informationen zum Ablauf der Veranstaltung steht als Download auf der Homepage der Gemeinde bereit. Interessierte Teilnehmer können das Formular auch per E-Mail an nachtumzug@gmx.de anfordern, darüber informiert die Vorstandschaft der Merzalwer Burgnarre. Ebenso besteht die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung bei Michael Cisler unter der 0170 9056730.