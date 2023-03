Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum zweiten Konzertwochenende am Freitag , 3. September, tritt auf der Burgruine Lemberg „Brothers In Arms“, Deutschlands populärste „Dire Straits“-Tributeband auf. Am Tag darauf eifern „Voltbeat“ und „Fou Fighterz“ ihren Vorbildern nach.

„Brothers In Arms“, ein Sextett aus dem Donnersbergkreis, huldigt nun schon seit dem Jahr 2002 den britischen „Dire Straits“ um deren Frontmann Mark Knopfler.