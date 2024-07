Das Restaurant „Buon Giorno“ vor der Johanneskirche hat im Februar seine Pforten geschlossen und ist in die Fußgängerzone umgezogen. Etwas kleiner, dafür zentraler residiert Familie Marinello jetzt direkt am Schlossplatz. Danilo Marinello unterstützt die Tochter Laura, die das Lokal eigenverantwortlich zusammen mit ihrem Sohn Luca betreibt. Karin Marinello, Danilos Frau, hilft ebenfalls weiter im Betrieb mit.

„Wir sind ein bisschen umgezogen“, sagt Danilo Marinello, der zusammen mit dem Hauseigentümer das frühere Stehcafé umgebaut hat – inklusive neuer Toiletten. Aus dem kleinen Stehcafé wurde ein richtiges Restaurant mit Tischen im Innern und einer Außenbestuhlung mit Blick auf den Schlossplatz und in die Fußgängerzone hinein. „Wir haben das gleiche Konzept wie im alten ,Buon Giorno’, nur alles etwas kleiner“, erzählt Danilo Marinello. Die Speisekarte – der Koch ist ebenfalls der gleiche – ist mit den Pizzen, Salaten und anderen Hauptspeisen praktisch dieselbe wie an der Johanneskirche. Auch die Gemälde, darunter einige Burratis, sind mit an den neuen Standort gezogen.

Die Familie Marinello ist seit 1957 in der Gastronomie in Pirmasens aktiv. Danilo Marinello hatte zunächst das Eiscafé Dolomiti, später folgte das Drebbelbrinche in der Höfelsgasse und zuletzt das „Buon Giorno“ an der Johanneskirche, das derzeit von einem anderen Betreiber zu einem Eiscafé umgebaut werden soll.

Das „Buon Giorno“ ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Sonntags ist Ruhetag.