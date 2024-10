Sport, Spiel und Spaß für Kinder gab es am Dienstag von 14 bis 18 Uhr auf dem Exerzierplatz. Die Idee zu dieser Veranstaltung, die zum ersten Mal stattfand, entstand aus der Arbeitsgruppe Wedebrunnen, die sich nun auch des Exerzierplatzes angenommen hat.

Den Exerzierplatz mit Leben füllen, ihn verschönern und damit dazu beitragen, dass sich die Menschen dort wieder sicherer fühlen, möchte die Arbeitsgruppe Wedebrunnen. Sie setzt sich aus vielen verschiedenen Institutionen zusammen, darunter das Jugendhaus One, die Kirchbergwerkstatt, das Jobcenter, die Polizei, Demokratie Leben sowie städtische Einrichtungen wie das Garten- und Friedhofsamt, das Familienzentrum Aufwind, das Sozialamt, die Gemeindeschwestern Plus, das Ordnungsamt und der Pakt für Pirmasens. Nachdem als erste Aktion der Initiative Blumenkübel auf dem Exe bunt angesprüht wurden, fand nun die erste Veranstaltung für Kinder dort statt.

Mädchen im Grundschulalter hatten es vor allem die Hula-Hoop-Reifen angetan, die sie in Windeseile um ihre Hüften kreisen ließen. Nicht wenige Mütter spielten mit ihren Kindern Federball oder die Kleinsten nahmen sich Straßenkreide und verzierten das Kopfsteinpflaster des Exerzierplatzes. Dass Seilhüpfen bei Kindern noch längst nicht aus der Mode gekommen ist, zeigte die Veranstaltung auch. So waren mehrfach ganze Kinderscharen zu sehen, die Seile schwangen und mittig drüber hüpften.

Auf Foto mit Luftballons davon fliegen

Am Rand des Exerzierplatzes waren am Dienstagnachmittag Bänke und Tische aufgestellt, an denen die Kinder basteln und malen konnten. Bunte Deko, die im Dunkeln leuchtet, war der Renner. Die Kürbisse, Skelette oder Geister sollen laut Vanessa Weisbrod vom Verein Schusterbrunnen beim geplanten Halloween-Spektakel am 31. Oktober an Bäumen und Laternen aufgehängt werden. „Weitere Aktionen wie die heute werden bereits geplant und werden spätestens im Frühjahr fortgesetzt“, kündigt Weisbrod an.

Einen weiteren Höhepunkt, wo stets viel los war, gab es am Selfie-Point der Jugendkulturwerkstatt, der mitten auf dem Exerzierplatz aufgebaut war. Auf ein Leintuch, auf dem oben viele bunte Luftballons aufgemalt waren, konnten sich die Kinder legen. Von ihnen wurde von oben ein Bild mit einer Sofortbildkamera als Erinnerung gemacht. Das Ganze sah auf dem Bild aus, als würden die Kinder mit den Luftballons wegfliegen.

„Die Kinder finden das super“

Wer sich lieber entspannen wollte, fand auf bequemen Liegestühlen Platz. So konnten die Eltern ihren Kindern ganz gemütlich beim Spielen zuschauen. Die Pirmasenserin Hildegard Anné hat jetzt in den Herbstferien ihre Enkeltochter Isabelle zu Gast. Mit ihr war auch sie auf den Exe gekommen. Sichtlich begeistert nahm die Klein an den Spielen teil. „Ich finde es immer gut, wenn in der Stadt etwas für die Kinder gemacht wird. Für Senioren und Kinder wird in Pirmasens einiges getan, finde ich“, sagt Anné. Dass die Premiere der Spiel-und-Spaß-Aktion auf dem Exe gut bei den Leuten ankommt, findet auch Stefanie Reinhardt-Epp. Sie ist mit ihren beiden Töchtern und ihrem Mann auf den Exerzierplatz gekommen. „Das ist eine sehr schöne Idee, vor allem, weil es mitten in der Stadt stattfindet. Sonst sind wir beim Kinderspieltag oder auf dem Spielfest, aber so im Herzen der Stadt zu spielen, ist für uns neu. Die Kinder finden das super.“