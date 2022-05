Drei Tage lang war Burg Gräfenstein bei Merzalben die außergewöhnliche Kulisse für die Erstausgabe eines Musikfestivals. Nachdem bereits am Freitag Three Leaves und am Samstag Jan-Luca Ernst mit seiner Band ihr Publikum begeistert hatten, bot sich am Sonntag ein Leckerbissen der besonderen Art: Dirigent Dieter Metz sorgte mit einem 33-köpfigen Projektorchester für allerbeste Unterhaltung bei ebensolchem Wetter. „Ortsbürgermeister Michael Köhler und ich waren uns einig, dass man hier auf der Burg doch mal ein Konzert organisieren müsste“, so Metz, der gerade den ersten erfolgreichen Auftritt mit dem neuen Ensemble beim Bottenbacher Musiksommer absolviert hatte.

Seit Januar proben die Musiker aus der gesamten Region von Landau bis Homburg einmal pro Monat und stellten nun ein Programm vor, das rundum überzeugte. Der markante „Tagesschau“-Jingle eröffnete den bunten Strauß von Film- und Fernsehmelodien, und ein gut gelaunter Dirigent moderierte zu den jazzigen Klängen des „Aktuellen Sportstudios“ das Burgkonzert an. „Hinter dem Horizont“, „Winnetou“, „Die Schöne und das Biest“, „Harry Potter“, „Starlight Express“ und viele weitere Melodien aus dem Genre sorgten bei den mehr als 100 Besuchern für einen unvergesslichen Nachmittag in idyllischem Burghof-Ambiente.