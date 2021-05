Wie wäre es mal mit einer kurzen und technisch weniger anspruchsvollen Mountainbike-Tour für die ganze Familie? Eine solche empfiehlt Miriam Chelius, ausgehend von ihrem Wohnort Heltersberg, den RHEINPFALZ-Lesern. Auch mit dem Rennrad kann man quasi parallel dazu im Herzen des Pfälzerwalds die Natur genießen.

Miriam Chelius, die vielen auch noch unter ihrem Mädchennamen Kettenring bekannt sein dürfte, war in ihrer Laufbahn schon Fünfte der Deutschen Mountainbike-Marathon-Meisterschaft und auch Landesmeisterin. Sie fährt diese Runde oft, gerade wenn die Zeit knapp ist und findet: „Da auf dieser Tour keine langen und schweren Steigungen sind, kann man die Anstrengung sehr gut variieren. Weil sich die technischen Schwierigkeiten in Grenzen halten, kann die Runde jeder machen. Ich fahre sie auch oft mit meinem neunjährigen Sohn.“

Los geht es am Parkplatz des Heltersberger Naturfreundehauses und zunächst in den Ort hinein zum Friedhof. Dort hält sich Chelius rechts, biegt auf die Friedhofstraße ein und wählt am Ortsausgang den asphaltierten Radweg parallel zur Landstraße 499 Richtung Johanniskreuz. Erst nach rund sieben Kilometern fährt man am Ritterstein 84 (Weisserstein) rechts ab auf einen mit einem gelben Kreuz markierten Waldweg. Nach einem Kilometer knickt dieser Weg nach links ab und führt zu einem Holzlagerplatz, wieder an der L 499. Hier trifft Chelius wieder auf den geteerten Radweg Richtung Johanniskreuz, folgt diesem aber nur knapp 200 Meter, bis dieser nach links abknickt. Hier fährt Chelius geradeaus bergauf in den Wald. Nach gut 100 Metern hält sie sich sofort rechts und biegt in einen schmalen Waldweg, einen sogenannten Singletrail, ein, der zunächst eine grün-weiße Markierung hat. Gut elf Kilometer sind nun schon geschafft.

Heltersberg-Gipfel

Nach weiteren 500 Metern verabschiedet sich die grün-weiße Markierung rechts zur Hindenburg-Kiefer, Chelius bleibt an dieser Stelle aber auf dem Trail, der nun leicht ansteigt. An der nächsten Wegekreuzung hält sich die erfahrene Mountainbikerin rechts und biegt am Ende des Weges links ab Richtung Bundesstraße 48. Direkt bevor diese erreicht wird, bietet sich die Möglichkeit, rechts auf den parallel laufenden Pfad einzubiegen, was Chelius auch gerne tut, um dem Verkehr aus dem Weg zu gehen. Markiert ist dieser Weg mit einem blauen, grünen und roten Kreuz. Nach 15 geradelten Kilometern muss man die Straße, die nach Leimen führt (L 496), überqueren. Auf der anderen Straßenseite führt ein breiter Waldweg, markiert mit rotem, grünem und gelbem Kreuz, kurz steil zum Heltersberg-Gipfel bergauf, ehe es auch sofort wieder bergab geht.

Sand-Warnung

„Unten ist es etwas sandig“, warnt Chelius unerfahrene Mountainbiker vor dem Verlust von Bodenhaftung. Ab hier trifft man auch auf die Route 1 des Mountainbikeparks Pfälzerwald. Diese führt – mit nochmaliger Überquerung der L 496 – parallel zu dieser nach Leimen. Vorbei an den beiden Fußballplätzen des TuS Leimen lässt Chelius den Ort links liegen, biegt kurz nach rechts auf die Kreisstraße 32 ein, um sie sofort wieder links Richtung Röderhof zu verlassen. Noch vor dem Erreichen des Röderhofs geht es an einer Straßenkreuzung wieder links ab in den Wald. Markiert ist der Weg nun zusätzlich zunächst mit einem gelben Balken. Allerdings sollte man sich weiter an die Markierung des MTB-Parks halten, bis Chelius diese besondere MTB-Route nach rund 26,5 gefahrenen Kilometern an einer größeren Wegekreuzung verlässt und halbrechts abbiegt.

Pause an Forsthütte?

Markiert ist dieser schmale Weg nun mit „C8“ und „C11“, ehe man – jetzt wieder dem gelben Balken folgend – einen geteerten Weg erreicht, der Chelius scharf rechts zum ehemaligen US-Waffenlager Clausen, das heute ein Solarpark ist, führt. Am Ende der Straße fährt die 35-Jährige auf den mit „C8“ markierten Schotterweg und erreicht bald eine schöne Forsthütte, die sich auch zu einer kurzen Pause anbietet.

Clausensee bietet einiges

An dieser Hütte knickt der Weg nach links ab und fällt nun ins Tal ab. Unten angekommen, biegt Chelius rechts ab und erreicht den Clausensee. In der wärmeren Jahreszeit gibt es neben der Gastronomie vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Wer im Sommer den Tag als Familienausflug geplant hat, kann hier das Rad anketten, eine Runde Tretboot fahren, Minigolf spielen oder sich im See etwas abkühlen.

Zurück zu Naturfreundehaus

Danach geht es an der Straße kurz nach rechts weiter und dann auf der anderen Straßenseite scharf links auf einen Waldweg, der Chelius wieder in Richtung Waldfischbach-Burgalben führt. Diesem mit einem gelben Kreuz markierten Weg folgt sie aber nur bis zum Campingplatz Hundsweihersägemühle, in dessen Gaststätte man am Wochenende – wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist – auch gut einkehren kann, wie die Radsportlerin berichtet.

34 Kilometer liegen nun hinter ihr. An der Hundsweihersägemühle biegt sie nach rechts auf den Schotterweg ein, der nun wieder Richtung Heltersberg führt. Rund zwei Kilometer später wird das zunächst links verlaufende Hunsbächel überquert. Danach hält man sich rechts, der Weg steigt nun etwas steiler an. Nach 700 Metern biegt Chelius nochmals scharf links ab und kommt beim Heltersberger Naturfreundehaus raus, an dem man sich nach der Tour auch nochmals stärken und den Tag ausklingen lassen kann.

Bunter Mix

Besonders schön an der Runde sei, so Chelius, auch der bunte Mix in der Beschaffenheit der Wege, von Schotter über Teer zu Waldwegen, die auch mal sandig seien – da sei alles mit dabei, sagt die passionierte Mountainbike-Fahrerin.

Die Runde kann auch in einem ähnlichen Verlauf auf der Straße mit einem Rennrad bewältigt werden. Allerdings existiert auf dem Teilstück von Johanniskreuz bis Leimen kein Radweg und vor allem am Wochenende ist dort mit starkem Motorradverkehr zu rechnen. An Wochentagen ist es dort aber meistens relativ ruhig, und man kann die reizvolle Landschaft im Herzen des Pfälzerwalds in vollen Zügen genießen.

Tour-Zusammenfassung

Länge: 37,8 km

Profil: etwas anspruchsvoll

Höhenmeter: etwa 550, technisch mäßig anspruchsvoll,

Bodenbelag: 26 Prozent Asphalt, 74 Prozent unbefestigte Waldwege/Pfade.