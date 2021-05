Nur ganz zögerlich, kaum wahrnehmbar, beginnt eine Öffnung des analogen Kulturlebens. Da ist es gut, dass sich Künstler weiter auf digitalen Wegen bewegen. In dieser Woche steht der digitalen Kulturgemeinde via Livestream aus der Kaiserslauterer Fruchthalle so manche Überraschung ins Haus.

Seit Freitag vergangener Woche ist es bekannt: Nur Archive, Bibliotheken, Büchereien und Buchhandlungen dürfen öffnen. Von Museen, Galerien ist vorerst keine Rede. Von Konzertbühnen und Theatern - dies ist noch verständlich - auch nicht. Warum man sich jedoch in Archiven und Bibliotheken aus dem Weg gehen können soll, in Museen aber nicht, ist schwer nachvollziehbar – wie so manche Aktion seitens der Politik in der Corona-Krise, die mehr an Aktionismus erinnert.

„Wir können nicht einfach einen Fahrplan aufstellen“, so Konrad Wolf, Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, in einer digitalen Fragestunde am Freitagabend im Netz. Das virologische Geschehen, die Verdopplungs- und Ansteckungsraten seien bestimmend. Er liegt dabei ganz auf der Linie der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, die erste Lockerungen mit großer Vorsicht verbinden. Klar sei nur, dass Großveranstaltungen – auf eine genaue Definition über eine Publikumszahl wollte Wolf sich nicht einlassen – mit Tausenden Personen und/oder ohne die Möglichkeit des Sicherheitsabstandes „über längere Zeit nicht möglich sind, erst wieder wenn es einen Impfstoff gibt“. Andere Formate seien jedoch Schritt für Schritt denkbar, doch auch hier hielt sich der Politiker eher im Ungefähren.

Neu: Musikalische Lesung

Sei’s drum, sicherlich gefahrlos konsumierbar sind die digitalen Vermittlungswege, und zum Beispiel Kaiserslautern hat diesbezüglich einen ganz starken vorzuweisen: Die Fruchthalle hat sich mit ihren Livestreams zu einem wahren Kultur-Zentrum gemausert, das nun in der fünften Woche ein Programm anbietet. Und dieses wartet mit einigen Überraschungen auf. So steht neben Musik verschiedener Genres auch eine musikalische Lesung auf dem Programm. Wie zuvor werden die Streams aus der Fruchthalle bis Freitag jeweils um 17 Uhr ausgestrahlt.

Am Mittwoch, 22. April, stehen zwei Mitglieder der Band LIO auf der Bühne: Die beiden Lautrer Leonard Stahl und Marco Gries wollen neben eigenen Nummern akustische Coversongs liefern. Als Besonderheit in dieser Woche treten am 23. April Madeleine Giese und Younggeun Yoon auf. Eigens zum „Welttag des Buches“ präsentieren die beiden eine musikalische Lesung, bei der Giese Passagen aus „Nurejews Hund“ von Elke Heidenreich vorliest. Passend dazu wird sie von Yoon mit klassischen Klavierwerken am Flügel begleitet.

Jazzig ins Wochenende

Zum Wochenabschluss wird es nochmal jazzig: Martin Preiser am Flügel und Sängerin Jutta Brandl läuten am 24. April das Wochenende ein. „My sweet quarantine Jazz“ heißt ihr Programm und soll, wie die anderen Programmpunkte, die Zuschauer in schweren Zeiten auf positive Gedanken bringen.

„Die Kulturlivestreams sind weiterhin sehr gefragt. Uns erreichen Kommentare von Zuschauenden, die die Events auch über die Grenzen der Pfalz hinaus mitverfolgen. Man kann die Reihe als Kulturstandortmarketing auffassen“, so Martin Verlage, Geschäftsführer von KL.digital.

„Wir sind sehr stolz auf alle Künstlerinnen und Künstler, die für unsere fünfte Woche des Livestreamings zur Verfügung stehen. Sie sind fast alle Freischaffende, die auf die Einnahmen aus ihren Auftritten angewiesen sind. Ihnen fehlt diese Einnahmequelle merklich. Mit jedem kleinen Betrag, der gespendet wird, helfen wir ihnen ein Stück aus der Krise“, so Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferats. Spenden sind unter dem Verwendungszweck „Kulturlivestream“ und der Kontonummer DE 69 5405 0110 0000 1146 60 auf ein städtisches Konto möglich.

Die Livestreams...