Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September 2021 haben bereits 5160 Pirmasenser einen entsprechenden Antrag auf Zusendung der Unterlagen gestellt. Das entspricht einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge knapp 17 Prozent aller Wahlberechtigten. Zum Vergleich: 2017, bei der letzten Bundestagswahl, hatten insgesamt nur 21,42 Prozent der Pirmasenser ihre Stimme per Brief abgegeben.