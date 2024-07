Bis zur nächsten Bundestagswahl ist noch über ein Jahr Zeit. Derzeit vertritt Angelika Glöckner (SPD) dort die Region als Wahlkreisabgeordnete. Sie hat bereits angekündigt, erneut kandidieren zu wollen. Jetzt tritt ein weiterer Interessent für das Amt an die Öffentlichkeit. Im zweiten Anlauf will der Pirmasenser Florian Bilic das Abgeordnetenmandat für die CDU zurückholen.

Zum Wahlkreis 210 gehören neben Pirmasens und Zweibrücken auch der Kreis Südwestpfalz sowie Teile des Kreises Kaiserslautern. In all diesen vier Gebietskörperschaften gibt es eigenständige CDU-Kreisverbände. Die wiederum entsenden Delegierte, die letztlich entscheiden, wer als gemeinsamer Bundestagskandidat in den Wahlkampf zieht. Das soll noch dieses Jahr passieren.

