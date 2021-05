Florian Bilic, der im Wahlkreis Pirmasens die Nachfolge der CDU-Bundestagsabgeordneten Anita Schäfer antreten will, wurde am Samstag beim CDU-Landesparteitag in Mainz (die RHEINPFALZ am SONNTAG berichtete) mit 87,6 Prozent auf den 15. Platz der Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September gewählt. Für ihn stimmten 170 Delegierte, es gab 19 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen.

Ergebnis noch nicht bestätigt

Das Ergebnis des überwiegend digital organisierten Parteitags muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Die Auszählung ist für den 21. Mai angekündigt. Aktuell sind 14 rheinland-pfälzische CDU-Abgeordnete im Bundestag vertreten. Anita Schäfer tritt bei der Wahl im September aus Altersgründen nicht mehr an.