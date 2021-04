Florian Bilic, der für die CDU in den Bundestag will, muss den Wahlkreis direkt gewinnen. Seine Partei hat für den 27-Jährigen keinen aussichtsreichen Listenplatz vorgesehen.

Bei einer Videokonferenz hat der CDU-Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz die Reihenfolge der Kandidaten aus der Region festgelegt. Angeführt wird die Liste von dem Südpfälzer Thomas Gebhardt. Dann folgen fünf weitere Parlamentarier, beziehungsweise Politiker, die schon mal im Bundestag saßen. Auf Listenplatz sieben steht Florian Bilic. Die Liste aus dem hiesigen Bezirk wird nun mit den Listen der beiden anderen Bezirken zu einer Landesliste zusammengeführt. Dabei ist nicht zu erwarten, dass Bilic weiter nach vorne rückt.

Die Parteien orientieren sich bei ihren Listen unter anderem daran, ob Politiker antreten, die bereits einen Sitz im Bundestag haben. Als Neuling hat man es dadurch deutlich schwerer, auf diesem Weg ins Parlament zu kommen. Allerdings werden so auch nur die Hälfte der Mandate verteilt. Die andere Hälfte geht an Politiker, die ihren Wahlkreis direkt gewinnen. Der hiesige Wahlkreis, zu dem neben Pirmasens noch Zweibrücken, der Kreis Südwestpfalz sowie Teile des Kreises Kaiserslautern gehören, wurde zuletzt immer von CDU-Frau Anita Schäfer gewonnen. Die tritt aber aus Altersgründen nicht mehr an.