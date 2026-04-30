Pirmasens Bundestagsabgeordneter Bilic sieht Pläne zu Zuckersteuer kritisch

Florian Bilic in seinem neuen Büro. Im Hintergrund ist ein Gemälde von Landgraf Ludwig IX. zu sehen.
Florian Bilic in seinem neuen Büro. Im Hintergrund ist ein Gemälde von Landgraf Ludwig IX. zu sehen.

Der Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Florian Bilic sieht die Einführung einer Zuckersteuer kritisch. Das sagte der CDU-Politiker bei der Eröffnung seines Wahlkreisbüros.

Wie diese Woche bekannt wurde, plant die unionsgeführte Bundesregierung die Einführung einer Zuckersteuer. Darauf angesprochen verwies Bilic auf die Beschlusslage seiner Partei. Die CDU habe sich eigentlich gegen zusätzliche Steuern ausgesprochen. Diese Meinung teile er. Deutlich positiver beurteilte er die geplanten Reformen bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die ebenfalls diese Woche bekannt wurden. Das sei ein guter Schritt in die richtige Richtung, so Bilic.

Im Januar hatte der Abgeordnete Räumlichkeiten in der Teichstraße 8 bezogen. Am Donnerstag eröffnete er sein Wahlkreisbüro offiziell. Auf rund 100 Quadratmetern im Eckhaus zur Schützenstraße hat sich der Politiker neu eingerichtet. Bis dato war sein Büro in der Luisenstraße, wo die CDU auch ihre Kreisgeschäftsstelle unterhält.

Bilic: Mehr Sichtbarkeit

Vom neuen Standort verspricht sich Bilic unter anderem eine bessere Sichtbarkeit – nicht zuletzt deshalb sind dort an den Fenstern seit einigen Tagen das Logo des Bundestags sowie das Konterfei der Abgeordneten angebracht. Der Politiker lobt zudem die gute Erreichbarkeit des Büros, beispielsweise vom Bahnhof sowie die Parkplätze direkt nebenan.

Im Inneren der Immobilie aus dem 19. Jahrhundert fallen schon im Flur Gemälde des Pirmasenser Malers Ludwig Hinkel (1952 - 2017) ins Auge. Nicht zu übersehen, ist vor allem ein großformatiges Werk im Besprechungszimmer des Abgeordneten. Es zeigt den Stadtgründer von Pirmasens: Landgraf Ludwig IX. In den nächsten Tagen sollen zudem Bilder der jungen Pirmasenser Künstlerin Lisa Vogel aufgehängt werden, kündigte Bilic an.

Feste Öffnungszeiten hat das Wahlkreisbüro keine, sagt Bilic. Wer ein Anliegen habe, könne sich bei seinen Mitarbeitern melden, dann werde nach einem passendem Termin geschaut.

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