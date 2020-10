Die Lemberger Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (SPD) hat in Berlin die belarusische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja getroffen. Sie ist zum Gesicht des Protestes gegen den autoritär regierenden Machthaber Alexander Lukaschenko geworden. Glöckner hatte nach eigenen Angaben als Mitglied des Europaausschusses die Gelegenheit, persönlich mit ihr zu sprechen. „Sie schöpft ihre Motivation aus dem Willen, ihren Kindern und kommenden Generationen ein Leben in Freiheit und Demokratie zu ermöglichen. Das hat mich sehr berührt und tief beeindruckt“, sagt Glöckner.

Glöckner verweist auch darauf, dass in Belarus vor allem Frauen eine Bewegung in Gang gesetzt haben, die sich für Freiheit, Demokratie und freie Wahlen einsetzt. „Es verlangt viel Mut, sich dem Sicherheitsapparat eines Diktators entgegen zu stellen“, sagt Glöckner. Die Frauen seien lediglich bewaffnet mit Flaggen und Plakaten, unter der ständigen Androhung von Gewalt. „Swjetlana Tichanowskaja, hat diesen Mut mit ihrem beispiellosen Engagement für die Protestbewegung in Belarus bewiesen. Gemeinsam mit Hunderttausenden, die meisten von ihnen Frauen, riskierte sie mit friedlichem Protest gegen das autoritäre Regime von Präsident Lukaschenko ihr Leben. Sie ist ein Vorbild für Frauen in aller Welt“, sagt Glöckner.