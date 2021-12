Die SPD verteilt derzeit in Berlin die Zuständigkeiten ihrer Abgeordneten. Die südwestpfälzische Abgeordnete Angelika Glöckner (SPD) wird wieder Mitglied des Ausschusses für Arbeit- und Soziales. Das teilte sie am Dienstag mit. Als erstes Ziel nennt sie die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde. Langfristig will die gebürtige Pirmasenserin sich besonders um die Kinderarmut in Deutschland kümmern, da ihr Wahlkreis davon besonders stark betroffen sei. „Schon vor der Pandemie lebten 28,8 Prozent der Pirmasenser unter 18 Jahre in Familien, die Grundsicherung erhielten. Diese Zahl dürfte sich in den letzten zwei Jahren sogar noch verschlechtert haben.“ Bundesweit liege der Schnitt bei 13,8 Prozent. Glöckner will durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Kommunen dagegen vorgehen. Eine wichtige Rolle dabei spielt die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung. Neben der Mitgliedschaft im Ausschuss für Arbeit und Soziales hat Glöckner noch zwei stellvertretende Ausschusssitze erhalten, im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie im Tourismusausschuss.