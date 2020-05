Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (SPD) fordert, die Grenzkontrollen und Grenzschließungen zu den europäischen Nachbarländern unverzüglich zu beenden.

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz hätten höchste Priorität. Frankreich hat noch viel strengere Auflagen im Kampf gegen Corona. „Wenn über Lockerungsmaßnahmen gesprochen wird, dürfen wir die europäischen Binnengrenzen nicht länger außen vorlassen“, so Glöckner, die sich in Berlin für eine schnellstmögliche Grenzöffnung und Wiederherstellung des Schengener Abkommens stark macht.

Die SPD-Politikerin beobachtet Betroffenheit bei den Menschen auf beiden Seiten der Grenze. „Für mich als zuständige Abgeordnete für die Grenzregion und überzeugte Europäerin, ist es selbstverständlich, dass wir die jahrzehntelangen deutsch-französischen Freundschaften nicht vernachlässigen. Der gelebte Grenzverkehr sorgt in Frankreich und in Deutschland für Frieden und Freiheit, aber eben auch für wirtschaftliche Belebung in der Grenzregion“, ist Glöckner überzeugt.

Leider kam es laut einer Mitteilung Glöckners bereits zu unschönen und zum Teil abweisenden Verhaltensweisen gegenüber Franzosen. „Dies hat weniger mit Ablehnung zu tun. Vielmehr ist es Ausdruck von Unsicherheit, wer noch die Grenze übertreten darf“, ist sich die SPD-Politikerin sicher.