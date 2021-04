Die Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (SPD) will am Mittwoch der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zustimmen.

„Die Bundesnotbremse wird dafür sorgen, für alle klare und bundeseinheitliche Regelungen zu schaffen. Damit schaffen wir auch für die Menschen in unserer Region mehr Transparenz und Sicherheit“, so die Abgeordnete. Die Linie, wie sie grundsätzlich in Rheinland-Pfalz bereits gefahren werde, Schulen und Kitas müssen als letztes schließen und als erstes wieder öffnen, begrüßt die Abgeordnete. Gerade der Unterricht, samt der sozialen Kontaktmöglichkeiten in der Schule sei besonders wichtig für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Den bundeseinheitlichen, tagesaktuellen Inzidenzwert von 165, auf den sich die Koalition, als Übergang zum Distanzunterricht, geeinigt hat, hält sie für vertretbar.

Die Sorgen, dass es hier zu einer Aushöhlung der verfassungsmäßigen Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern komme, sieht Glöckner als ausgeräumt. Die Länder blieben über den Bundesrat nach wie vor im Boot, wie bei Einspruchsgesetzen des Bundes auch.

Zwei Punkte, die für die SPD-Abgeordnete das Gesetz in der vorliegenden Form zustimmungsfähig machen, seien zum einen, dass die Bundesnotbremse bis zum 30. Juni befristet ist und zum anderen, dass keine Bundesverordnung in Kraft treten könne, wenn der Bundestag nicht vorher zugestimmt habe.

Auch mit Blick auf die Ausgangsbeschränkung ist nach ihrer Ansicht mit der Regelung ab 22 Uhr statt wie bisher ab 21 Uhr richtig nachgebessert worden.