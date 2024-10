Aktuell ist die Lemberger Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (SPD) nicht für ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Sie würde ein anderes Vorgehen favorisieren.

Abgeordnete von SPD, CDU/ CSU, Grünen und Linken wollen ein solches Verfahren über den Bundestag auf den Weg bringen. Glöckner favorisiert eine Prüfung, ob ein solches Verfahren überhaupt erfolgreich sein kann.

Nach den Wahlerfolgen der AfD in Ostdeutschland sind die Rufe nach einem Verbot der Partei wieder lauter geworden. Glöckner betont, dass auch sie die AfD am liebsten sofort verbieten würde. Die Sozialdemokratin sieht jedoch, dass ein solches Verfahren auch nach hinten losgehen kann. „Das muss erst ganz sicher geprüft sein, dass es auch verfassungsrechtlich zulässig ist“, findet die Lembergerin. Sie sehe allerdings auch die Tücken einer solchen Prüfung. Vor der Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes sei ebenfalls alles intensiv geprüft worden und das Verfassungsgericht erkannte letztlich Teile des Gesetzes als nicht zulässig. Anhaltspunkte für ein Verbot der AfD kann sie viele erkennen. Als Beispiel nennt sie die Forderung ostdeutscher AfD-Politiker nach einem Betretungsverbot von Migranten und Flüchtlingen aus der Ukraine für öffentliche Veranstaltungen. Wer so etwas fordere, stehe nicht mehr auf dem Boden unserer Verfassung, so Glöckner, die jedoch auch die hohen Hürden sieht, die in der Verfassung zu Recht vor einem Verbot einer Partei steht. „Wenn das nicht funktioniert, freut sich nur die AfD“, befürchtet sie. Deshalb würde sie heute noch gegen ein Verbotsverfahren stimmen. Eine Prüfung eines solchen Verfahrens würde sie unterstützen. Für ein Verbot sei es zu früh, auch wenn die AfD „schlicht unerträglich“ sei, wie sie betont.