Noch drei Spiele, zwei davon auswärts: Die Premierensaison des SKK Rapid Pirmasens in der DCU-Bundesliga neigt sich dem Ende zu. Zwar stehen noch fünf Spieltage aus, doch durch die Abmeldungen von Geraberg und Pößneck entfallen für Pirmasens die letzten beiden Partien. Am Samstag (Beginn: 11.30 Uhr) peilt der Tabellendritte beim Tabellensiebten KV Langensalza seinen dritten Auswärtssieg an.

Obwohl sie auswärts erneut ohne Andreas Christ und Andreas Jann antreten, sollten die Schuhstädter mit ihrem dennoch guten Aufgebot die Hürde in Thüringen nehmen. Die Gastgeber (4:12 Punkte) sind momentan personell nicht auf Rosen gebettet und haben bei einem Heimschnitt von 5435 Kegeln daheim nur gegen das Co-Schlusslicht Morenden Bayreuth gewonnen. Dennoch nimmt Rapid-Sportwart Andreas Jann den Gegner nicht auf die leichte Schulter: „Die Bahnen in Bad Langensalza scheinen sehr anspruchsvoll zu sein.“

Von einer turbulenten Saison wegen der Corona-Krise und Abmeldungen spricht Langensalzas Sportwart Heiko Zenker: „Wir hatten acht Wochen kein Spiel. Da leidet der Spielrhythmus. Wir haben drei Spiele verloren, in denen wir Siege eingeplant hatten. Durch Krankheiten einiger Spieler haben wir Probleme, ein schlagkräftiges Team zu stellen.“

SO SPIELEN SIE