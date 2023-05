Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag starten die Erlenbrunn Open, das größte Tennisturnier der Südwestpfalz, bei dem es in diesem Jahr um einen ganz besonderen Siegerpreis geht. Mit dabei: ein Bundesligaspieler.

Bei dem einwöchigen Turnier (Finals am Sonntag, 7. August) wird in sechs Konkurrenzen gespielt; die Gewinner im Herren-Einzel und im Herren-Doppel dürfen am Samstag, 13. August, ebenfalls auf