Zum vierten und letzten Spieltag der Prellball-Bundesliga Süd reisen die Frauen- und Männerteams des TV Rieschweiler ins hessische Zeilhard. Die Ausgangslage ist für die beiden Mannschaften vor den Begegnungen am Samstag sehr unterschiedlich.

Die ersten vier Teams bei Frauen und Männern qualifizieren sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft am 1. und 2. April in Ludwigshafen. Rieschweilers Herren liegen auf dem dritten Tabellenplatz, haben allerdings vor dem abschließenden Spieltag nur einen Punkt Vorsprung auf den Vierten, den VfL Waiblingen, und den auf Rang fünf liegenden SV Weiler. Die Südwestpfälzer müssen, um sicher die Endrunde zu erreichen, fünf ihrer sechs Partien gewinnen. Da eine Niederlage gegen den aktuellen Deutschen Meister, den TSV Ludwigshafen, kaum zu vermeiden sein wird – „gegen Ludwigshafen konnten wir in der Bundesliga noch nie gewinnen“, so Trainer und Abteilungsleiter Manfred Hettrich –, muss der TVR in allen anderen Spielen als Sieger vom Platz gehen.

Das erste Spiel am Samstag gegen Weiler dürfte, so Hettrich, „richtungsweisend“ sein. Bei einem Sieg hätte Rieschweiler drei Punkte Vorsprung auf den Gegner aus dem Allgäu. Allerdings verlor die Mannschaft um Kapitän Niklas Speer am dritten Spieltag mit 31:36 gegen Weiler. Die weiteren Gegner sind Waiblingen II, der TV Freiburg Herdern, der TV Freiburg St. Georgen und im letzten Match des Tages der TV Zeilhard, gegen den es zuletzt nur zu einem glücklichen Unentschieden reichte.

Frauen sind schon weiter

Rieschweilers Frauen haben bei 15 Punkten Vorsprung auf den Tabellenfünften bereits ihren Endrundenplatz sicher. Für das Team um Lena Hettrich geht es am Samstag nur darum, ob es Zweiter oder Dritter der Süd-Staffel wird.