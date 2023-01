Weiter ohne Leistungsträgerin Miriam Schulte spielt der Tabellenführer der DCU-Frauen-Bundesliga, die KG Heltersberg.

Die Keglergilde darf sich auf dem Weg zum Titel kaum noch Ausrutscher erlauben. So auch nicht am Sonntag ab 14.30 Uhr bei Aufsteiger DKC TV Unterlenningen, der mit 5:11 Punkten auf dem vorletzten Platz liegt.

Es bleibt ein hartes Rennen um die Meisterschaft. Die auf Tuchfühlung liegende Konkurrenz hofft auf einen Ausrutscher Heltersbergs bei den Württembergerinnen. Nach Minuspunkten sind Ligaprimus Heltersberg und der Tabellenfünfte Ludwigshafen, der vorigen Sonntag im Holzland ganz knapp verlor, nur zwei Zähler voneinander getrennt.

Problematische Bahnen

Unterlenningen bestritt erst drei Heimspiele. Die Partie gegen Meckesheim ging verloren, Kelsterbach und Florstadt wurden besiegt. Mit Unbehagen geht Heltersbergs Sportwart und Trainer Joachim Hensel in die Begegnung. „Miriam Schulte kann aus privaten Gründen nicht spielen. Daher werden wir in der gleichen Besetzung wie gegen den PSV Ludwigshafen antreten. Die Bahnen von Unterlenningen konnten wir in der Zweiten Liga genießen, die sind schon gewöhnungsbedürftig“, sagt Hensel und schiebt er nach: „Wir hatten dort große Probleme, aber wir wissen, was wir können und wollen uns nicht verstecken.“

Seine Tochter Jaqueline merkt an: „Mittlerweile sind wir gewohnt, dass wir uns im Schlusspaar kaum beruhigt zurücklehnen können. Wir müssen immer spannende Situationen überstehen.“