Glücklich lagen sich die Spielerinnen der Keglergilde Heltersberg am Sonntag in den Armen. Durch das 2739:2577 im Topspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter KSG Florstadt haben sie auch ohne die verletzte Jennifer Hensel die Tabellenführung in der DCU-Frauen-Bundesliga übernommen.

„Ich bin happy, hätte aber den Gegner stärker eingeschätzt. Wie gewohnt kamen sie mit unseren Bahnen nicht immer zurecht“, sagte Heltersbergs Trainer und Sportwart Joachim