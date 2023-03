Noch vier Spiele im Abstiegskampf der DKBC-Frauen-Bundesliga, in denen der ESV Pirmasens äußerst gefordert sein wird. Am Samstag fahren die Eisenbahnerinnen nach Oberbayern. Dort kegeln sie am Sonntag ab 11 Uhr beim Tabellenvorletzten, dem SKK 98 Poing.

Poing, bis in die Vorsaison stets ein Spitzenteam, gewann diese Saison zwar den internationalen NBC-Cup, holte aber in der Bundesliga nur sechs Punkte. Alle drei Siege gelangen auf ihren gefürchteten Heimbahnen. Davon können auch die Bamberger Frauen ein Lied singen, die zuletzt in der Champions League dort nur 3355 Kegel fällten. Die Pirmasenserin in Diensten der Fränkinnen, Alena Bimber, erzielte dabei mit 553 Kegeln das drittbeste Ergebnis.

Sieg wäre großer Schritt

„Poing hat im letzten Heimspiel fast 3300 Kegel gefällt und so den direkten Abstiegskonkurrenten Lorsch geschlagen. Sollten sie auch gegen uns gewinnen, könnten sie zu Lorsch aufschließen. Die Aussicht darauf, könnte sie motivieren oder auch hemmen“, sagt ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker. Sie hofft, dass sich die Pirmasenser Negativserie bei Spielen in Poing ändert. Ein Auswärtssieg wäre ein großer Schritt in Richtung Erstliga-Verbleib. Bei einem Erfolg in Poing und einer gleichzeitigen Niederlage von Lorsch in Pöllwitz wäre ein Abstieg über den Relegationsplatz bei einem Vorsprung von fünf Punkten und noch drei ausstehenden Spielen unwahrscheinlich.

Das zweite Damenteam des ESV Pirmasens, in der Regionalliga mit 17:17 Punkten auf Rang fünf, spielt am Sonntag ab 14 Uhr beim Tabellensiebten, dem DKC/KSC Hockenheim (15:19).

SO SPIELEN SIE

ESV Pirmasens: Marie-Luise Scherer, Luisa-Marie Neu, Ann-Katrin Neu, Alisa Bimber, Sarah Freyler, Nicole Winicker. Ersatz: Melanie Wetzel.