Bis kurz vor Schluss war am Sonntag in der DKBC-Frauen-Bundesliga bei der Partie des ESV Pirmasens gegen den DSC Kriemhild Lorsch von einem Sieg bis zu einer Niederlage alles möglich. Letztlich traf man sich in der Mitte. Es wurde ein 4:4-Unentschieden (3381:3365 Kegel, 12,5:11.5 Sätze).

„Zwar bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, aber es fehlte uns einfach das Glück in einigen engen Spielszenen“, sagte hinterher ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker und schob nach: „Irgendwie