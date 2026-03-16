Zum ersten Mal in ihrer Geschichte richtet die 1881 gegründete Turnerschaft Rodalben eine nationale Meisterschaft des Deutschen Turnerbunds (DTB) aus. Am 5. Dezember 2026 wird das Bundesfinale vom „Rendezvous der Besten“ in der TSR-Halle ausgetragen. In Rodalben unterzeichneten Vertreter der TSR und des DTB einen Vertrag für diesen Wettbewerb der besten deutschen Turn-Show-Gruppen, zu dem rund 800 Teilnehmer erwartet werden. Mit dabei: das bereits qualifizierte Rodalber „Gym & Dance Team“, von dessen Trainerinnen Sina Kämmerer und Janine Fix die Initiative für die Bewerbung als Ausrichter ausging. „Das Besondere an diesem Wettbewerb ist die Verbindung aus sportlicher Leistung, künstlerischem Ausdruck und Teamarbeit – eine einzigartige Mischung aus Turnen, Tanz und Show“, heißt es in einer Mitteilung der TSR, die seit Jahren alljährlich die „Showtime“ des Pfälzer Turnerbunds organisiert. Ein Teil der Teilnehmer wird in der benachbarten Rodalber Realschule plus übernachten. Die Ränge der TSR-Halle bieten Platz für 1200 Zuschauer. Der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen.