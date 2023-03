Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir hängen in der Luft“, sagt Lutz Gerlach, der Sport-Vorstand des Motorsportclubs Fischbach. Zwei große Motocross-Veranstaltungen wollte der MSC auf seiner Sandpiste „im Loch“ 2020 ausrichten: die traditionellen Südwestcup-Rennen am ersten Mai-Wochenende und erstmals in der Vereinsgeschichte den Bundes-Jugendendlauf des ADAC.

Der Südwestcup ist wegen der Corona-Krise bereits gecancelt, der für den 26. und 27. September terminierte Endlauf zwar noch nicht, doch auch hier rechnet Gerlach mit einer