Der Bundestagswahlkampf nimmt langsam aber sicher an Fahrt auf. Woran sich das erkennen lässt? Wenn Bundesminister den Weg aus der Bundeshauptstadt auf sich nehmen, um sich in der Provinz über die Situation zu informieren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plauderte bei einer Stippvisite aus dem Nähkästchen und verriet, was ihn mit der Pfalz verbindet.

Noch 61 Tage, rund zwei Monate, dann ist der Wahlkampf-Spuk vorbei. Am 26. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Die Zeit bis dahin nutzen die (Spitzen-)Politiker, um Stimmen