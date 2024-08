Nur neun Tage nach dem 1:1 in der Fußball-Landesliga treffen die Sportfreunde Bundenthal und der TSC Zweibrücken erneut aufeinander.

Dieses Mal aber in Bundenthal und in der dritten Verbandspokalrunde (Anstoß: Dienstag, 19.30 Uhr). Der Sieger dieser Partie hat in der nächsten Runde ein Heimspiel gegen den Verbandsligisten SV Steinwenden. Dennis Brödel (23), der in der vergangenen Landesliga-Saison 17 Tore für die Sportfreunde erzielte, dabei auch gegen den TSC in Hin- und Rückspiel erfolgreich war, geht nun für den TSC auf Torejagd. Bundenthal qualifizierte sich für dir dritte Pokalrunde durch Siege beim SV Hochstellerhof (4:1 nach Verlängerung) und beim FC Fehrbach (4:0). Der TSC siegte bei Palatia Contwig (4:2) und beim SV Battweiler (4:1 nach Verlängerung).