Im Teilhaushalt der Hilfen für Asylbewerber kann die Stadt Pirmasens überraschend mit einem deutlichen Plus von fast zwei Millionen Euro glänzen. Davor hatte der Bereich immer mit einem fetten Minus zu kämpfen.

Bei der Vorstellung des Haushaltsplans für das laufende Jahr verkündete Sozialamtleiter Gustav Rothhaar das Plus im Teilhaushalt der Hilfen für Asylbewerber, das eine Verbesserung um drei Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr darstellt, während alle anderen Etatpläne im Sozialbereich sich verschlechterten.

Der Bund habe ein Millionen Euro schweres Unterstützungsprogramm aufgelegt und das Land „noch eine Riesenschippe“ oben draufgelegt, wie Rothhaar bei der Präsentation frohlockte. Pirmasens habe dadurch 2,9 Millionen extra für die Versorgung und Unterkunft von Flüchtlingen erhalten. Das deutliche Plus von 1,9 Millionen Euro im Etat „Hilfen für Asylbewerber“ werde jedoch nicht lange anhalten, schätzt Rothhaar. Die Kosten für Integrationsmaßnahmen müssten wegen der steigenden Flüchtlingszahl angepasst werden. Dazu kommen sekundäre Kosten für Kitaplätze und mehr Personal in der Verwaltung.

Zahl der Flüchtlinge hat abgenommen

Zufrieden zeigt sich Rothhaar mit den Integrationskursen, die von der Kirchbergwerkstatt entwickelt wurden. „Die laufen richtig gut. Die Kapazitäten dort werden jetzt erhöht.“ Laut Rothhaar hat die Zahl der Flüchtlinge, die in Pirmasens ankommen, wieder abgenommen. Das Sozialamt habe trotzdem eine weitere Wohnung von der Bauhilfe angemietet. Im Spätherbst seien im Schnitt vier bis sieben Flüchtlinge pro Woche in Pirmasens angekommen. Momentan seien es zwei bis fünf, was für den Winter üblich sei.

Oberbürgermeister Markus Zwick warnte vor zu viel Optimismus angesichts des Plus in der Flüchtlingskasse. „Das ist klasse, gilt aber nur für 2024“, sagte Zwick, der befürchtet, dass es bei weitem nicht für die Integrationskosten über mehrere Jahre hinweg tragen werde.