Die französische Umweltorganisation Alsace Nature, der BUND Rheinland-Pfalz und die Bürgerinitiative Queichtal haben die Mitglieder des Bezirkstages Pfalz zu einer Bereisung des B-10-Abschnittes im Biosphärenreservat Pfälzerwald – Vosges du Nord eingeladen. Der Bezirkstag trägt die parlamentarische Verantwortung für den Bezirksverband Pfalz, der die Trägerschaft des deutschen Teils des Unesco-Projektes innehat. Das für die Biosphärenreservate in Deutschland zuständige MAB-Nationalkomitee hatte laut BUND bei der Anerkennung als Biosphärenreservat deutlich gemacht, dass Zerschneidungswirkungen durch eine autobahngleich ausgebaute B 10 und durch die Errichtung von Windkraftanlagen die dauerhafte Anerkennung des Titels Biosphärenreservat für das größte Waldgebiet Westeuropas in Gefahr bringen. Der BUND fürchtet nun, dass der Ausbau nach Autobahnnormen auf der bisherigen Trasse der alten B 10 droht. Im Einladungsschreiben der Umweltschützer heißt es: „Die Statusfrage dürfte sich für die Unesco zuspitzen auf die Frage, ob ein Ausbau ausschließlich auf der alten B-10-Trasse realistisch sei und ein tiefgreifender Eingriff in Natur und Landschaft vermieden werden könne“.

Zweck der Exkursion mit einem von Landau aus eingesetzten Bus sei es, vor Ort in den Blick zu nehmen, wie realitätskonform die Annahme ist, man könne „in einem tektonisch so schwierigen oberrheinischen Randgebirge einfach so eine Autobahn unterbringen“. Der BUND verweist darauf, dass der kritische Streckenabschnitt zwar im Bundesverkehrswegeplan 2030 steht, aber im Unterschied zu anderen umkämpften Fernstraßenprojekten in Deutschland noch nicht planfestgestellt sei. Für den Ziel- und Quellverkehr der regionalen Wirtschaft funktioniert die bisherige B 10 aus Sicht des BUND „problemlos“. Es leuchte daher nicht ein, dass in Zeiten wachsender Klimaprobleme die Südpfalz zusätzlich mit bis zu 10.000 neuen LKW geflutet werden soll, nur weil Politiker sich zu den bereits vorhandenen Transitachsen einen weiteren Transitkorridor wünschten.