Jetzt herrscht Gewissheit: Ein dringend benötigter Zuschuss für den Neubau der TVP-Halle wurde abgelehnt.

Beim Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ging Pirmasens leer aus. Die Bewerbung der Stadt für den Neubau der TVP-Halle wurde von CDU/CSU und SPD im Bundestag nicht unterstützt. Das hat die Linken-Bundestagsabgeordnete Brigitte Freihold mitgeteilt.

Für den Neubau der Halle werden Kosten von 8,5 Millionen Euro kalkuliert. Sie soll die mehr als 50 Jahre alte Halle ersetzen. Der Neubau soll gemeinsam für den Verein und den Schulsport genutzt werden, um sie besser auszulasten. Die Schulen trainierten meist nur morgens, während der Verein die Halle überwiegend am Nachmittag und in den Abendstunden benötige. Ein Stuttgarter Architekturbüro gewann im Juni 2020 den Realisierungswettbewerb mit einem Entwurf, der sich laut Stadt und Verein durch eine nachhaltige Architektur und ein zukunftsweisendes Energiekonzept auszeichnet.

Bereits Ende März hatten die Verantwortlichen der Stadt gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, dass sie nur noch wenig Hoffnung haben, an Zuschüsse aus dem besagten Fördertopf zu gelangen.

Beim Bundesprogramm gingen laut der Abgeordneten Freihold 1300 Förderanträge von Städten und Gemeinden ein, darunter hunderte Kommunen, deren Anträge keine Berücksichtigung fanden. Beim Bund-Länder-Programm „Investitionspakt Sportstätten“ hat sich Pirmasens ebenfalls beworben. Hierzu wandte sich Freihold nach eigenen Angaben in einem Schreiben an Landessportminister Roger Lewentz (SPD) mit der Bitte, den Neubau der TVP-Halle in Pirmasens finanziell zu unterstützen. Eine Entscheidung soll bis Jahresende fallen.