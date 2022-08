In der Nacht von Sonntag auf Montag schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines in Höhe des Hauses Buchsweilerstraße 90 geparkten Mini Coopers ein. Aus der Ablage der Fahrertür wurde ein rosafarbener Geldbeutel mit 15 Euro und einem Führerschein entwendet. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 1300 Euro. Sie bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag war am anderen Ende der Buchsweilerstraße in Höhe des Edeka-Marktes ein Skoda Fabia aufgebrochen worden.