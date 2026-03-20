Das Brustzentrum am Städtischen Krankenhaus Pirmasens will künftig auf innovative Methoden und eine umfassendere Ausbildung setzen.

Seit 1. Februar leitet Hamid Huschmand Nia das Brustzentrum und die Gynäkologische Onkologie am Städtischen Krankenhaus Pirmasens. Als früherer Chefarzt war er maßgeblich am Aufbau des Zentrums beteiligt. Nun plant er, durch ultraschallgesteuerte Brustoperationen sowie erweiterte Ausbildungsprogramme eine qualitative Weiterentwicklung zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung.

Das Zentrum führe unter anderem Operationen mit Ultraschall-Navigation durch – ein Verfahren, das besonders bei nicht tastbaren Tumoren die Präzision erhöhe und Folgeeingriffe reduzieren soll. Außerdem werde die Weiterbildung in gynäkologischer Onkologie ausgebaut. Zwei Oberärzte befänden sich aktuell in entsprechender Qualifikation. Zusätzlich soll ein Qualitätszirkel mit niedergelassenen Fachärzten etabliert werden, um den fachlichen Austausch zu fördern.

Bis zu 80 Prozent Heilungsquote

Das seit 2010 zertifizierte Brustzentrum arbeitet eng mit der benachbarten Praxis für Strahlentherapie, der „PfalzOnko“-Praxis sowie der hauseigenen Plastischen und Handchirurgie zusammen. Wöchentliche Tumorkonferenzen sollen die die interdisziplinäre Therapieplanung sichern, während Patientinnen und Angehörige durch regelmäßige Informationsabende unterstützt werden sollen. „Unser erklärtes Ziel ist es, Frauen nach heutigem Standard heimatnah die bestmögliche Früherkennung und Behandlung anzubieten. Das Brustzentrum Pirmasens agiert hierzu bereits seit langem auf sehr hohem Niveau und in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit““, erklärt Huschmand Nia. Geschäftsführer Christian Koob betont, dass durch frühe Diagnosen und korrekte Behandlungen 80 von 100 Patientinnen geheilt werden könnten.

Das Brustzentrum habe bislang rund 2000 Patientinnen behandelt. Mit dem neuen Leitungskonzept soll die Versorgungsqualität weiter verbessert und der Standort langfristig gestärkt werden.