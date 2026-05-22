Strahlende Gesichter beim Team der Bruderfels-Apotheke in Rodalben: Inhaberin Julia Menges-Wadle hat die Apotheke in der Neuhofstraße 1a eröffnet.

Die 33-jährige Rodalberin ist approbierte Apothekerin und arbeitete bis zur Schließung in der Bruderfels-Apotheke von Konrad Stein. Ihr früherer Arbeitgeber gehört nun zum Team von Menges-Wadle. „Der Aufwand hat sich gelohnt. Wir haben einige Tag- und Nachtschichten eingelegt bis zur Eröffnung“, so Menges-Wadle.

Der Verkaufsraum ist barrierefrei betret- und befahrbar. Innerhalb von nur eineinhalb Wochen wurde der Container aufgestellt, die Einrichtung installiert, möbliert und die Betriebsabnahme erfolgreich bestanden.

Der zweigeschossige Container umfasst neben dem Verkaufsraum ein Büro mit Lager, eine Nachtschleuse, einen Sozialraum, eine Toilette sowie ein Labor-Rezepturraum. Das Dienstleistungsangebot reicht von der Arzneimittel- und Hilfsmittelversorgung über pharmazeutische Dienstleistungen bis zur individuellen Rezepturherstellung.

Für Menschen, die nicht mobil sind, bietet das Team einen Botendienst an. Menges-Wadle übernimmt außerdem Apothekennotdienste. Vier Vollzeit- und ebenso viele Teilzeitkräfte, unterstützt von sieben Aushilfen, sorgen für einen reibungslosen Ablauf.