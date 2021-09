Sieben Starts, sechs Siege: Sophie Bastian vom SV Blau-Weiß Pirmasens hat im Wörther Freibad bei den Sommermeisterschaften des Südwestdeutschen Schwimmverbands, die zugleich Pfalzmeisterschaften waren, so richtig abgesahnt.

Einzig über 400 Meter Freistil belegte sie am letzten Sommer-Wochenende in der offenen, altersklassenübergreifenden Wertung „nur“ den zweiten Platz, schwamm dabei aber in 4:49,26 Minuten einen neuen Vereinsrekord, der zu Rang eins im Jahrgang 2003 reichte. Die Bruchweilerin verbesserte auf der 50-Meter-Bahn zudem den Vereinsrekord über 200 Meter Freistil auf 2:11,18 Minuten. Außerdem schlug die 18-Jährige über 50 und 100 Meter Schmetterling, 50 und 100 Meter Freistil sowie über 200 Meter Lagen als Erste an.

Walter und Schneider steigern bei jedem Start ihre Bestzeit

Bei den ersten südwestdeutschen Titelkämpfen nach fast zwei Jahren Corona-Zwangspause stellten im zwölfköpfigen Blau-Weiß-Team auch Yannick Dräger und Alexander Walter ihre gute Form – auch auf den längeren Strecken – unter Beweis. „Erst auf den 200 Meter Freistil zeigt sich, ob ein Schwimmer ein wirklich guter Freistilschwimmer ist“, merkte Trainer Heiner Held an. Mirjam Semmet, Jugendwartin und Trainerin bei den Blau-Weißen, hob hervor, dass Alexander Walter und Felix Schneider bei ihren jeweils acht Starts immer ihre persönliche Bestzeit steigerten. Felix Schneider glänzte insbesondere durch seinen Endspurt über 400 Meter Freistil, mit dem er es schaffte, erstmals unter fünf Minuten zu bleiben.

RESULTATE

Yannick Dräger: im Jahrgang 2007 1. über 50 und 100 m Schmetterling, 100 m Freistil und 200 m Lagen, 2. über 50 und 200 m Freistil, 50 m Rücken und 50 m Brust

Felix Schneider: im Jahrgang 2003 1. über 100 m Brust, 1500 m Freistil und 100 m Schmetterling, 2. über 50 m Schmetterling, 50, 100 und 400 m Freistil.

Alexander Walter: im Jahrgang 2007 2. über 200 m Lagen und 100 m Brust

Amelie Gieser: im Jahrgang 2010 2. über 400 und 800 m Freistil

Emilia Dräger: im Jahrgang 2003 1. über 100 und 200 m Rücken sowie 50 m Brust

Emilie Seither: im Jahrgang 2009 1. über 200 m Rücken

Leni Herrmann: im Jahrgang 2010 1. über 50 und 200 m Brust

Stella Dubois: im Jahrgang 2011 1. über 50 m Brust und 50 m Freistil