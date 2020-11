Der Caritasverband für die Diözese Speyer feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Aus diesem Grund beschenkt das Caritas-Zentrum Pirmasens am Donnerstag, 19. November, seine Kunden mit Hefebrot, Rosen und Dankeskarten. „Eigentlich wollte unser Verband diesen 100. Geburtstag groß feiern und dazu die Kunden unseres Caritas-Zentrums zu einem Festessen einladen“, sagt Annette Martin, die Leiterin des Caritas-Zentrums Pirmasens. Am Donnerstag begeht die katholische Kirche den Elisabethen-Tag. Die Heilige Elisabeth ist die Patronin der Caritas. „Mit lokalen Prominenten aus Kirche und Politik wollten wir an diesem Tag unsere Kunden bewirten, ganz im Geiste der heiligen Elisabeth.“

Aber Corona habe dem Caritas-Zentrum einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Trotzdem wollen wir feiern und haben uns eine Corona-konforme Aktion überlegt“, erzählt Annette Martin. „Wir werden den Ratsuchenden, die an diesem Tag unsere Beratung in Anspruch nehmen, ein Hefebrot, eine Rose und eine Dankeskarte überreichen, die Kinder bekommen Überraschungseier.“ Dabei stehe das Brot symbolisch für das Stillen existenzieller, die Rose für das Stillen seelischer Bedürfnisse. „So verstehen wir auch unsere Arbeit: Wir sind für die Menschen in finanziellen aber auch in seelischen und sozialen Notlagen da“, sagt Martin.