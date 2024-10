Diebe haben sich auf dem Friedhof in Bottenbach herumgetrieben. Am vergangenen Freitag stellten Besucher fest, dass vom Grab eines Angehörigen ein Bronzeornament im Wert von rund 3000 Euro gestohlen wurde. Das Ornament war im Grabstein fest verankert und wurde vermutlich mit einem Hilfsmittel oder mit erheblicher Gewalt entfernt. Die Tatzeit kann bislang auf den Zeitraum zwischen dem 27. September und dem 3. Oktober eingegrenzt werden. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen auf dem Friedhof aufgefallen sind oder die Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer 06331 5200 Kontakt mit der Polizei Pirmasens aufzunehmen.