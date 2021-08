Die Stadt Pirmasens bedankte sich am Freitag bei dem Hotelier Eric Kunz für sein vielfältiges wirtschaftliches und ehrenamtliches Engagement mit der Stadtehrenplakette in Bronze. Oberbürgermeister Markus Zwick überreichte die Auszeichnung im Rahmen der Feier zu Kunz’ 50. Geburtstag in der Alten Post.

In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Stadtmarketingvereines trage der Jubilar seit mehr als zehn Jahren auch Verantwortung für das Image, die Dynamik und den Aufschwung von Pirmasens, sagte der Oberbürgermeister bei der Auszeichnung, mit der Kunz anlässlich seines Geburtstages überrascht werden sollte. Viele tolle Projekte seien aus dem Stadtmarketing erwachsen, und es habe eine Entwicklung stattgefunden, die ohne den Verein nicht möglich gewesen wäre. Als Mitglied des Lions-Clubs, zwischenzeitlich auch als dessen Präsident, sei Eric Kunz Impulsgeber für Projekte gewesen, von denen in erster Linie Kinder profitiert hätten und die letzten Endes auch die Gemeinschaft in der Stadt stärkten, berichtete der Oberbürgermeister.

Stimme aus der Region in Mainz

Ein wichtiger Ansprechpartner sei Eric Kunz in seiner Eigenschaft als Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) gerade während der Corona-Pandemie gewesen, so Zwick. Nicht zuletzt sei es auch ihm zu verdanken, dass die Region Pirmasens sich Gehör beim Land verschaffen konnte, wenn es um Corona-Maßnahmen ging.

Das Hotel in Winzeln, in dem Kunz seit 1998 Mitgeschäftsführer und seit 2009 alleiniger Geschäftsführer ist, strahle überregional, erklärte Zwick. Es habe nie Stillstand bei der Entwicklung von Hotel und Restaurant gegeben, vielmehr sei Kunz ein Mensch, der an den Standort Pirmasens glaube und dem es immer wieder gelungen sei, neue Projekte wie Emils Bar, Emils Hotel und die Burgerei anzustoßen und den Blick nach vorne zu richten. „Das brauchen wir hier in Pirmasens“, bekräftigte der Oberbürgermeister in seiner Rede.

Hotel-Restaurant „ein Aushängeschild“

Für all dies brauche es hohe Fachkompetenz und die Fähigkeit, sich ständig in neue Situationen hineinzudenken. Kunz sei ein kreativer Geist mit neuen Ideen, Führungskompetenz und Erfahrung, attestierte der OB dem Jubilar. Viele Gäste kämen wegen des Hotels nach Pirmasens und stellten vor Ort fest, wie schön doch Pirmasens und die Umgebung seien. Das Hotel-Restaurant sei ein weit über die Region hinaus bekanntes Aushängeschild.

Kunz persönlich wünschte sich, dass die nächsten zehn Jahre so gut verlaufen mögen wie die vergangenen: „Gesundheit, Harmonie und dass unternehmerisch alles glatt läuft, was wir geplant und umgesetzt haben“.